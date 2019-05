Suomessa jo satoja yrityksiä, jotka huomioivat ympäristövaikutuksia: "Olemme halunneet antaa sademetsille ja tropiikille jotain takaisin"

Ekologinen, ympäristön huomioon ottava liiketoiminta on kasvussa. Suomessa on jo satoja ympäristövastuullisiksi luokiteltavia yrityksiä ja niiden määrä on Sitran mukaan kasvussa. Yritykset pyrkivät ottamaan ympäristövaikutukset huomioon niin omassa toiminnassaan kuin tuotteissaankin. Kestävän liiketoiminnan vientimahdollisuudet ovat myös hyvät.