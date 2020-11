Suomessa 288 uutta koronatartuntaa ja kolme uutta kuolemantapausta – Helsingissä lähes sata uutta tautitapausta

Suurin tartuntamäärien lisäys on tapahtunut Helsingissä 95 uudella tapauksella. Seuraavaksi eniten tapauksia on määrällisesti havaittu Espoossa (30) ja Vantaalla (25).

Suhteellisesti eniten koronavirustapauksia on kahden viime viikon aikana ilmennyt Länsi-Pohjan alueella, jossa ilmaantuvuusluku on nyt 112. Uusimaa on lähes samoissa lukemissa 107,6:llä.