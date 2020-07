Suomessa 10 uutta koronavirustartuntaa eikä uusia koronakuolemia – STM: Tartuntamäärän lasku ei enää jatku

Tänään Suomessa on vahvistettu 10 uutta tartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt vahvistettu 7 372. Viimeisen vuorokauden aikana ei ole vahvistettu yhtään koronakuolemaa, yhteensä koronaan on kuollut Suomessa 328 ihmistä. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta, sairaalahoidossa neljä, kuten eilen keskiviikkonakin.