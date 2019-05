Suomen talouskasvu hidastuu pikkuhiljaa – OP:n mukaan luvassa voi kuitenkin olla jopa palkankorotuksia

Teollisuudessa tuotanto on kasvanut OP:n mukaan jopa yllättävän hyvin kilpailijamaihin suhteutettuna.

Investointien kasvussa on nähtävissä myös selvää hidastumista. Merkittävänä syynä tähän on asuinrakentamisen kääntyminen laskuun.

Ensi vuonna investointien kasvu hiipuu noin prosentin tietämille, kun tänä vuonna kasvua on 1,5 prosenttia. Rakentaminen supistuu edelleen ensi vuonna, mutta tuotannolliset investoinnit kuten kone- ja laiteinvestoinnit pitävät kokonaisuuden kasvussa yhdessä aineettomien investointien kanssa.

Yksityishenkilöillä valoisampaa

Työttömyysasteen lasku loivenee ensi vuonna, mutta työttömyys on tästä huolimatta painumassa matalimmilleen sitten vuoden 1990. Tuolloin työttömyys oli painunut jopa kestämättömän matalalle edellisten vuosien aikana ylikuumentuneen talouden vuoksi.

Korkotason mataluus on pitänyt yllä yksityistä kuluttamista, ja näin sen koetaan tekevän ensi vuonnakin. Yksityisen kulutuksen uskotaan kasvavan kahden prosentin verran tämän vuoden aikana.

Tilanteen kestävyydestä on kuitenkin herännyt huoli, sillä kotitalouksien velkaantumisaste on noussut viime vuosina. Tuoreimpien tilastojen mukaan tässä kuitenkin on nähtävissä lievää parannusta, kun kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet velkoja nopeammin.