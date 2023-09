Suomen suurlähettiläs heräsi Marokon satoja tappaneeseen maanjäristykseen: "Talo tärisi ja ikkunat heiluivat"

Suomen Marokon-suurlähettiläs Marjaana Sall kertoo STT:lle heränneensä tuhoisaan maanjäristykseen virka-asunnossaan. Suomen suurlähetystö ja edustuston päällikön residenssi sijaitsevat Marokon pääkaupungissa Rabatissa, joka on reilun 300 kilometrin päässä Marrakechistä. Maanjäristyksen keskus oli Atlas-vuorilla noin 70 kilometriä Marrakechistä lounaaseen.

– Täällä Rabatissa tuntuu tilanne olevan ihan ok. Olin nukkumassa ja heräsin noin kello 23 siihen, että talo tärisi, ikkunat heiluivat ja ovet liikkuivat kunnolla. Luulin, että ulkona oli myrsky. Se meni aika nopeasti ohi. Minulla ei ole tietoa, että täällä Rabatissa olisi ollut jälkijäristyksiä tai muuta, Sall kertoo STT:lle puhelimitse.

Marokon viranomaisten tietojen mukaan järistyksen uhriluku on aamupäivän mittaan noussut. Sallin mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa, että kuolleiden tai loukkaantuneiden joukossa olisi suomalaisia.

Mediatietojen perusteella Marrakechin vanhassa kaupungissa Medinassa olisi tapahtunut vahinkoja rakennuksille.

– Meillä on kunniakonsuli Marrakechissä. Edustusto oli häneen aamutuimaan yhteydessä, ja hän oli siinä vaiheessa asuntonsa ulkopuolella odottamassa tilanteen selkiytymistä.

Noin 50 matkustusilmoitusta tehty, lisää ehkä tulossa

Sallin mukaan ulkoministeriölle on tehty noin 50 matkustusilmoitusta, mutta se tarkoittaa, että maassa olevia suomalaisia on enemmän, sillä yhdessä ilmoituksessa voi olla useampia henkilöitä. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter), että maassa on suurlähetystön arvion mukaan noin 200 suomalaista.

– Niitä ilmoituksia tulee koko ajan varmaan lisää. Meidän viestimme Marokossa oleville suomalaisille matkailijoille ja muille on, että he seuraisivat paikallisviranomaisten ohjeita, tekisivät matkustusilmoituksen, olisivat yhteydessä omaisiinsa ja kertoisivat heille oman tilanteensa, Sall sanoo.

Suurlähetystö on ollut yhteydessä joihinkin Marokossa oleviin suomalaisiin ja myös lähetystöön on oltu yhteydessä.

– Heidän tilanteensa on ollut ok. Mutta tilanne elää koko ajan ja selvitämme sitä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja kollegoiden kanssa sekä pidämme yhteyttä ja seuraamme paikallisviranomaisten ohjeita sekä tiedotuksia.

Järistyskeskus Atlas-vuorilla on vaikeapääsyistä maastoa, ja Marrakech on lähinnä oleva suurehko kaupunki.

Marokko satsannut innovaatisuuteen ja digitaalisuuteen

Suurlähettiläs Sall aloitti tehtävässään noin viikko sitten syyskuun alussa. Hän sanoo, ettei pysty antamaan kovin syvällistä arviota Marokon yhteiskunnasta vielä, mutta taustoittaa sen verran, että maa on tehnyt suuren harppauksen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä.

– Marokko on suhteellisen toimiva yhteiskunta ja viranomaiset, kuten poliisi ja turvallisuusviranomaiset, ovat varmasti suhteellisen toimivia. Omien tietojeni mukaan Marokko on valtio, joka on lähtenyt moderniin talouskehitykseen. Täällä satsataan paljon innovatiivisuuteen sekä digitaalisuuteen.

Samalla Sall kuitenkin muistuttaa, että maassa elää rinnan kaksi Marokkoa.

– On moderni, talouskehitykseltään hyvin eurooppalainen (Marokko) ja sitten on maaseutu, jossa asuu paljon ihmisiä, ja he elävät maataloudesta. Näiden taloudellinen kehitys ja asema on sitten erilainen.

Marokossa elää arviolta 37 miljoonaa ihmistä.