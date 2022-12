Suomen sotapropaganda puri talvisodan aikana jopa liian hyvin – tällaista kuvaa Suomesta ja suomalaisista sotilaista välitettiin

Suomen suosio kansainvälisesti yllätti

Neuvostopropaganda ei tehonnut suomalaisiin

Ukrainan sodan propagandassa sekä eroja että yhtäläisyyksiä vanhaan

– Propagandaa on molemmin puolin. Korostetaan omaa taisteluhenkeä ja oman sodan oikeutusta. Venäjällä puhutaan pelkästään erikoisoperaatiosta, mikä on aivan selkeästi valheellista tietoa. On myös huomioitava se, että Ukrainassa on propagandaa samalla tavalla.