Suomen puolustusta vahvistetaan paikallispuolustusharjoituksissa – tällaista tilannetta simuloitiin Porvoossa

Harjoituksessa simuloitiin seuraavaa tilannetta:

Puolustusvoimien haltuun ottamassa kiinteistössä, jossa on sisällä ryhmänvahvuinen osasto, on kahdeksalta aamulla tapahtunut voimakas räjähdys ja osa rakennuksesta on sortunut.

Sisällä olevaan joukkoon ei ole saatu yhteyttä. Paikalle on tullut ensimmäisenä pelastuslaitoksen ja poliisin joukkoja, jotka ovat savusukeltaneet rakennukseen ja aloittaneet henkilöiden pelastamisen. Paikalle on hälytetty myös maakuntakomppania.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat törmänneet sisällä kirveellä varustautuneeseen henkilöön, joka otetaan kiinni.