Suomen olympiaiskijä kumartelematta kovaan paikkaan: "Minun kehäni"

– Pikkuhiljaa alkaa vatsanpohjassa kutkutus tuntua, kun tietää, että huomenna on arvonta. Sitten kaikki jotenkin konkretisoituu, Kaivo-oja totesi keskiviikkona.

Pelin henki on raaka: jatkoon pääsee vain voitolla ensimmäiseltä kierrokselta. Sen jälkeen neljännesvälierät ja puolivälierät karsivat aina kerrallaan puolet pois matkalla kohti mitalikamppailuita. Kaivo-oja ei kavahda haastetta.

– Minun vahvuuteni on ehdottomasti se, että kun nousen kehään, minä tiedän, että se on minun kehäni.

– Aamulenkki, aamuverryttely. On ollut kiva juosta tuota Seinen vartta pitkin. Sitten ihan se aamupuuro. Tänne on Suomen joukkue tuonut minulle puuropusseja, niin on saanut tehtyä kaiken ihan niin kuin kotonakin, Kaivo-oja kertoo.