Suomen nuori EM-mitalisti huokaisee: "Ei mitään vakavaa, kipulääkkeitä vain vähän"

Alasella on jalometallia nuorten EM-kisoista kahden pronssin muodossa, Tallinnasta alle 20-vuotiaiden kisoista 2021 ja Espoosta alle 23-vuotiaiden kisoista viime kesältä. Aikuisten arvokisoissa hän on jäänyt kuitenkin toistaiseksi karsintaan, sekä EM:eissä 2022 että MM:eissä 2023.

Turvotusta ja särkyä

– Kävin kuvauttamassa hermon. Siinä on vähän turvotusta. Se aiheuttaa pientä särkyä, mutta ei ole mitään vakavaa eikä mikään ole rikki. Ei mitään huolta, kipulääkkeitä vain vähän, niin se on sillä selvä, Alanen huokaisee.

"Heti näkyi heitossa"

– Kunto vaikuttaa aika hyvältä. Viimeiset puolitoista viikkoa on kevennetty. Just ennen kuin lähdin reissuun, tehtiin viimeinen heittotreeni. Kyllä se heti näkyi heitossa, että on kevennetty kuormaa. Siitä on tullut hyvä, itsevarma fiilis.