Suomen mäkikotkille kaivattu onnistuminen joukkuemäessä

Suomen joukkueen pisimmät siivut leiskautti Nousiainen (120 ja 124,5 metriä), joka on löytänyt vahvan vireen.

– Urheileminen on just nyt aika pirun siistiä! Voin sanoa suoraan, etten tiedä mitään muuta parempaa paikkaa olla tällä hetkellä kuin Salppurin mäkimonttu. Monena vuonna mulla on ollut sellainen fiilis täällä, että olisin sata kertaa mieluummin hotellilla kuin mäkitornissa, Nousiainen sanoi.