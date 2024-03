Niko Kytösaholle paha pettymys Salppurin mäessä – maailmancupin johtaja jäi avauskierrokselle

Aiempien kausien pikkupisteisiin tyytyminen on mennyttä elämää, kun Kytösaho on säväyttänyt esimerkiksi Kulmin lentomäessä MM-kilpailujen seitsemännellä ja Willingenin suurmäessä maailmancupin kilpailun yhdeksännellä sijalla.

Kytösaho on aiempina kausina hypännyt hyvin harjoituksissa, mutta kisatilanteessa turha puristaminen on pilannut suoritukset. Tähän on tullut muutos viime kuukausina. Kun mies on pari kertaa päässyt kärkikymmenikköön, haluaa hän sinne jatkossakin.