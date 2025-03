Suomen mäkihyppymiehiltä upea saavutus Lahdessa

Vähiin käy, ennen kuin loppuu, Suomen mäkihyppymaajoukkueen tämän kauden kärkimies Antti Aalto kiteytti Lahdessa Salpausselän kisoissa.

Maailmancup päättyy tulevana viikonloppuna Sloveniassa Planican lentomäessä, johon ainakin Aalto voi suunnata hyvin mielin. Maajoukkueen 29-vuotias konkari on äitynyt hyvään vireeseen monin tavoin vaikean kauden päätteeksi. Aalto leiskautti lauantaina 11:nneksi ja paketoi kisaviikonlopun sunnuntaina superjoukkuekilpailun kuudennella sijalla Kasperi Valton kanssa.

Kuudes sija on Suomen historian paras melko tuoreessa kilpailumuodossa.

– Nikon (Kytösaho) kanssa taisimme olla kuudensia Lake Placidissa, kun olimme ensimmäistä kertaa mukana superjoukkuekilpailussa pari vuotta sitten. Saatan muistaa väärinkin, Aalto tuumi Lahden kylmenevässä ja pimenevässä mäkimontussa sunnuntaina.

Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:n tulosarkiston mukaan Aalto ja Kytösaho olivat Lake Placidissa seitsemänsiä. Kolmannelle kierrokselle Aalto pääsi myös Wislassa Eetu Nousiaisen kanssa vuonna 2024, kun he olivat kahdeksansia.

Tasaista työtä

Aalto kertoi STT:lle jo MM-kilpailuissa Trondheimissa pitävänsä lajin uusista kilpailumuodoista juuri superjoukkuekilpailusta, jota on hypätty maailmancupissa satunnaisesti kaudesta 2022–23. Aalto on ollut mukana aina, kun Suomi on osallistunut.

– Tässä ei liikoja mietitä. Suoritus ja takaisin torniin, Aalto kuvaili ripeätempoista toimintaa.

– Kiire tässä tulee, kun pitää juosta takaisin torniin. Ihan hauska kilpailu, Valto täydensi.

Lahdessa oli mukana peräti 15 joukkuetta, joista 12 pääsi toiselle kierrokselle. Kolmannelle kierrokselle pääsi kahdeksan parasta. Aalto teki tasaista työtä 118, 118 ja 119,5 metrin hypyillään.

– En ollut parhaimmillani. Onneksi Kasperi hyppäsi paremmin kuin lauantaina.

Valtolle superjoukkuekilpailu oli uran ensimmäinen. Hän hyppäsi 118, 118,5 ja 114,5 metriä.

– Lähtökohtaisesti kaksi ensimmäistä hyppyäni olivat paremmat kuin henkilökohtaisessa kilpailussa. Kolmannessa keula meni ohi. Olin jo vähän väsynyt.

Slovenian Anze Lanisek ja Lovro Kos liitelivät voittoon. Itävallan Manuel Fettner ja Stefan Kraft tulivat toiseksi ja Japanin Ren Nikaido ja Ryoyu Kobayashi kolmanneksi.

Askelmerkit selvillä

Planican lentomäessä hypätään perjantaina henkilökohtainen kilpailu, lauantaina joukkuekilpailu ja sunnuntaina maailmancupin finaali.

– Askelmerkit päätösviikonloppuun ovat selvillä. Hyvällä hypyllä ja sopivilla olosuhteilla ennätykseni 225,5 metriä on rikottavissa, Aalto sanoi.

Myös Valto on ollut loppukaudesta hyvässä vireessä ja ylsi Aallon tavoin toiselle kierrokselle MM-kilpailujen molemmissa henkilökohtaisissa kilpailuissa. Continental-cupissa Valto nappasi voiton reilu viikko sitten.

– Siitä sai lisää itseluottamusta, mutta latasin liikaa odotuksia tähän viikonloppuun ja meni jännityksen puolelle. Hyviä hyppyjä on alla, ja voin lähteä hyvillä fiiliksillä lentomäkeen. Siellä on aina pikku jännitysmomentti. Pitkät hypyt kiiltävät silmissä, Valto tuumi.