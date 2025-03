Suomen koripallolegenda lopettaa

Koripallomaajoukkueen ennätyspelaaja Tuukka Kotti päättää pitkän peliuransa keskiviikkona, kun hänen joukkueensa Tapiolan Honka kohtaa kauden viimeisessä ottelussaan BC Nokian, Koripalloliitto kertoi verkkosivuillaan.

Kotti, 44, on miesten maajoukkueen ottelutilaston kaikkien aikojen ykkönen 226 ottelulla. Hän edusti Suomea EM-kisoissa neljä kertaa ja MM-kisoissa 2014.

Kotin ura pääsarjassa alkoi kaudella 1997–1998 hänen kasvattajaseurassaan FoKoPossa, ja hänet palkittiin vuoden tulokkaana. Suomen pääsarjan lisäksi Kotti on pelannut Yhdysvaltain yliopistosarjassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.

Kotti on kuluvalla kaudella ollut Korisliigan iäkkäin pelaaja. Liigassa eniten otteluita pelannut Seagullsin Timo Heinonen on Kotin tavoin syntynyt 1981, mutta Heinonen on runsaat puoli vuotta Kottia nuorempi.