Suomen kaunein koti: Kesämökit -sarjassa kaksi uutta tuomaria – kaksikolla yllättävä yhteys

Tutustu uusiin tuomareihin

OTTO HEINONEN

Oululaislähtöinen Otto Heinonen aloitti uransa kirjaimellisesti ruohonjuuritasolta: nuorempana hän oli kesätöissä puutarhurina. Sen jälkeen hän on työskennellyt laaja-alaisesti arkkitehtuurin parissa kesämökeistä kerrostaloihin, museoiden ja muiden kulttuuri- tai toimistorakennusten parissa sekä lisäksi hän on intohimoinen kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelija. Otto on tv:stä tutun, nyt jo edesmenneen maisema-arkkitehti Tommi Heinosen poika.

KATI JUKARAINEN

Monelle tuttu tv-kasvo Kati Jukarainen on kokenut maisemasuunnittelija ja sisällöntuottaja. Maisemasuunnittelijana hän on keskittynyt pääsääntöisesti yksityispihoihin. Kati on erityisen viehättynyt suomalaisesta mökkikulttuurista ja sen monista kasvoista. Hän on suunnitellut useita mökkipihoja ja tietää, miten tärkeitä kesäpaikat ovat omistajilleen. Sen lisäksi Kati on kirjoittanut ja julkaissut ahkerasti puutarha-aiheista sisältöä lehtiin, tietokirjoihin ja sosiaaliseen mediaan. Kati on myös suosittu puutarhaluennoitsija sekä esiintynyt useissa televisio-ohjelmissa. Hän on ollut aikanaan mukana myös Suomen kaunein piha -ohjelmassa Oton isän Tommi Heinosen kanssa.