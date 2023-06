Suomen kaunein koti: Kesämökit -kauden viimeinen finalisti on valittu! "Tervetuloa Balille"

Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelma on edennyt finaalivaiheeseen. Ohjelman tuomaristo on valinnut 30 kohteen joukosta 10 upeaa finalistia.

Viimeiseksi finalistiksi tuomarit valitsivat Pälkäneellä sijaitsevan mökin, joka on remontoitu ja uudistettu kokonaan nykyisten asukkaiden toimesta. Tyyliltään mökki on skandinaavinen ja maalaisromanttinen modernilla twistillä. Mökin sisustus on boheeminen ja perhe kokee, että heidän kesäpaikkansa on oikea lomaparatiisi.