Suomelle soviteltiin talouskomissaarin paikkaa, mutta haaveeksi jäi – Jyrki Katainen, onko Jutta Urpilaisen salkku pettymys, ja miksi painava taloussalkku meni Italialle?

Suomen komissaariehdokkaaksi asettama Jutta Urpilainen on saamassa itselleen kansainvälisten kumppanuuksien komissaarin pestin.

– Se on painava salkku. Kun tiedetään, että EU on maailman suurin kehitystyön tekijä, se on merkittävä salkku, Jyrki Katainen kommentoi MTV Uutisille.