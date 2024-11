Suomelle kyseenalainen "kunniamaininta" Bakun ilmastokokouksessa

Moitteita hiilinieluista

Italiaa moititaan kaasun tuonnista

Suomen saama maininta on osa järjestön jakamaa fossil of the day ("päivän fossiili") -mainintaa. Järjestö on jakanut sen Bakun ilmastokokouksen yhteydessä maille, jotka toimivat vastoin ilmastotavoitteiden saavuttamista.