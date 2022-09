Suomella huippusauma korjata Ruotsi-ottelun kammottavaa saldoa – tässä viikonlopun ratkaisulajit

Suomi niskan päällä

ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

Seipäässä sinivalkoisilla on kova ja tasainen kolmikko. EM-edustajat Urho Kujanpää , Tommi Holttinen ja Juho Alasaari ovat tilastojen valossa ylivoimaisia suosikkeja kolmoisvoiton ottajiksi, kun Ruotsilta puuttuu supertähti Armand Duplantis . Ruotsalaiskolmikko on ylittänyt tällä kaudella vain korkeudet 527, 520 ja 520, kun suomalaisten kauden parhaat ovat 565, 560 ja 550.

Naisten puolella Suomi on niin ikään vahva seiväshypyssä. Wilma Murto, Elina Lampela ja Saga Andersson ovat kauden tilastotuloksissa reilusti ruotsalaiskilpasiskojaan edellä. Ruotsin kovin tekijä on ollut Michaela Meijer, joka on hypännyt tänä kesänä 440. Kaksi muuta noteerausta on 430 ja 408.