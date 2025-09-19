Suomeen saatiin tänään useampia Eurojackpot-kierroksen suurimpia voittoja.

Eurojackpotin kierroksen 38/2025 arvonnan oikea rivi on 9, 37, 40, 41 ja 46. Tähtinumerot ovat 1 ja 12.

Arvonnassa löytyi neljä kappaletta 5+1-tuloksia, joista yksi osui Suomeen. Helsingin Pihlajiston Alepassa pelannut asiakas nappasi itselleen 5 850 555,10 euron voiton, kertoo Veikkaus.

Lopuista 5+1-osumista kaksi meni Saksaan ja yksi Norjaan.

Kierroksen kahdeksasta 5+0-osumasta tuli peräti kaksi Suomeen. 276 408,40 euron suuruinen voitto lähti vihtiläiselle nettipelaajalle.

Toinen voitoista meni puolestaan 25 osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Helsingistä. Porukkapeli oli pelattu 8+2 järjestelmäpelinä, joten alavoittojen kanssa voittosumma kohoaa yhteensä 279 145,90 euroon. Yhden osuuden voitoksi tulee näin 5 368,19 euroa.