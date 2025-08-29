Perjantain Jokerissa täysosuma! Tänne osui miljoonan euron potti

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, mutta Jokerissa osui miljoonan euron voitto kahden osuuden porukkapeliin.

Perjantain Jokeri-voiton jakavat molemmat osakkaat ovat Pattijoelta Raahesta Pohjois-Pohjanmaalta, Veikkaus kertoo tiedotteessaan. Porukka pääsee jakamaan tasan miljoonan euron voiton kahteen osaan.

Perjantai-illan Jokerin oikea rivi oli 7 8 8 5 6 4 3. 

Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi oli 3, 5, 19, 23 ja 48. Tähtinumerot olivat 1 ja 5.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina Eurojackpotin potti kohoaa jo noin 61 miljoonaan euroon.

5+1-oikein rivejä oli pelattu viisi kappaletta. Riveillä voitti 446 886 euroa. Voitoista neljä osui Saksaan ja yksi Espanjaan.

Suomesta löytyi yksi 5+0-voitto. Nettipelaaja Kuusamosta voitti 126 011 euroa. 

Muista illan 5+0-voitoista kolme osui Saksaan, kaksi Puolaan, kaksi Ruotsiin, yksi Espanjaan ja yksi Hollantiin.

