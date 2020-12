Suomea lähestyy kunnon lämpötykitys: Joulupukin reki tarvinnee pyörät, sillä etelässä on ainekset mustalle joululle

– Atlantilla on laaja matalapaineen verkosto, joka alkaa pikkuhiljaa syöttää Suomeen lämpimämpää ilmaa. Varsinkin eteläinen suomi näyttää ensi viikolta vetiseltä ja loskaiseltakin, mutta Lapissa pakkanen kiristyy aika ajoin.

– Tässä vaiheessa eteläinen ja lounainen rantakaistale nousevat selvästi plussan puolelle ja eipä ole enää maanantain jälkeen tietoa seuraavasta pakkaspäivästä esimerkiksi etelä- ja lounaisrannikolla. Lämpötilakäyrä on hyvinkin nouseva tämän jälkeen ja plussan puolella mennään pääsääntöisesti yötä päivää, Mäntykannas summaa.

– Keskiviikkona on seuraavan vuoro. Lappiin kuitenkin sateet tulevat lumena ja siellä pakkanen pääsee viikon edetessä kiristymään siten, että torstaina siellä on korkeapaine päällä, joka kylmentää sään aikalailla. Kovimmillaan pakkasta on jopa 30 astetta.