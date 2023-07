Suomalaisyllättäjä hiljensi tempullaan selostajat – NBA-supertähdet ihastelivat katsomossa

Golden Staten ja New Orleansin välistä ottelua oli seuraamassa liuta NBA:n supertähtiä katsomon puolella. Muiden muassa Stephen Curry , Chris Paul ja Steve Kerr pääsivät ihailemaan Jantusen edesottamuksia.

Ottelu New Orleansia vastaan oli Jantuselle NBA:n kesäliigassa ensimmäinen. Jantusen 16 pisteen saldo oli Warriorsin toisiksi paras, kun joukkueen NBA-miehistöön kuuluva Lester Quinones nakutti 26 pistettä. Golden State hävisi ottelut New Orleansille lukemin 86–94. Warriorsin seuraava ottelu kesäliigassa on vuorossa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.