Suomalaisten sydämet valloittanut Mikko Meriahven täyttää tänään 16 vuotta – keski-ikää lähestyvän kalan aamu alkoi syntymäpäivälaululla: "Hän on juhlakunnossa"

Otsikoissa useasti ollut Mikko Meriahven on tänään juhlinut syntymäpäiviään. Nyt 16-vuotiaan kalan aamu alkoi syntymäpäivälaululla ja -kakulla. Sealifen mukaan sankari otti kakun ilomielin vastaan ja myös söi sen nopeasti. Mikon syntymäpäiväjuhlintaa on tarkoitus jatkaa koko viikon ajan.

– Parikymmentä vuotta on vielä helposti edessä, hän muistuttaa.

Mikko on saanut tänään ruoaksi lohimedaljongin ja syntymäpäivänsä kunniaksi se saa silityksiä ja rapsutuksia puhdistussukalla.

Intiasta alunperin Suomeen tulleen Mikon elämä on ollut täynnä värikkäitä käänteitä. Meriahven on syönyt muutaman akvaariokaverinsa, pulloharjan ja kärsinyt masennuksesta.

Korona-aikana Mikolle hankittiin virikkeeksi TV ja nyt vaikuttaa siltä, että kala on selättänyt alakuloisuutensa.

– Mikko on nykyään selkeästi pirteämpi. Tänään päivänsankari on ollut positiivisen innostunut ja kiinnostunut siitä, mitä altaan toisella puolella tapahtuu. Hän on juhlakunnossa, Friman kertoo.