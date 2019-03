Suomalaisten kiinnostus Viroon väljähti – paikallinen matkailuala ihmeissään: "Suomalaisturisti on muuttunut"

Agendalla oli Suomi. Suomi pysyy Viron matkailun päämarkkinana, mutta suomalaisten into hypätä Tallinnan-laivaan ja etenkin yöpyä Virossa on väljähtänyt viimeisen parin vuoden aikana dramaattisella tavalla.

– Suomalaisturisti on muuttunut oleellisesti. Hän ostaa Tallinnassa entistä vähemmän, sillä matkailijoiden keski-ikä on putoamassa eivätkä nuoret juuri enää arvosta shoppaamista. Suomalaiselle on Tallinnassa tärkeää nyt se, mitä uutta nähtävää ja koettavaa siellä on, Oja sanoo.