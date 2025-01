Suomalaistaiturilla mahti-ilta NHL:ssä

NHL:n suomalaistaituri Matias Maccelli teki kaksi maalia, kun hänen edustamansa Utah Hockey Club kärsi 3–5-tappion New York Rangersille.

Maccelli sai otteluun upean alun, kun hän onnistui maalinteossa heti ensimmäisessä vaihdossaan minuutin pelin jälkeen.

24-vuotias taituri onnistui toistamiseen vielä samassa erässä. Maccelli oli ärhäkkänä Barrett Haytonin kudista syntyneessä irtokiekossa ja runnoi pelivälineen verkkoon.

Maccellin hienot otteet eivät kuitenkaan riittäneet Utahille, sillä Rangers vei täyden pistepotin mukanaan. Rangersin Urho Vaakanainen sai yhden syöttöpisteen. Maccellin joukkuetoverit Olli Määttä ja Juuso Välimäki jäivät pisteittä.

Alkukausi on ollut viime kaudella 57 pistettä iskeneen Maccellin osalta haastava, mutta vuoden 2025 hän on aloittanut tehokkaasti. Maccelli on tehnyt tällä kaudella 43 ottelussa 7+8=15 pistettä. Seitsemästä maalista neljä on tullut tammikuussa.