Joel Armia höynäytti Miro Heiskasta NHL:ssä – hieno rajapyykki rikki

NHL:n suomalaiskonkari Joel Armia onnistui maalinteossa, kun hänen edustamansa Montreal Canadiens löi Dallas Starsin maalein 3–1.

Armia ratkaisi ottelun lopullisesti päätösminuutilla, kun hän höynäytti Montrealin puolustussiniviivan tuntumassa Miro Heiskasta ja pääsi lyömään läpiajosta kiekon tyhjään maaliin.

Maali oli Armialle NHL-uran sadas.

31-vuotias Armia on tehnyt tällä kaudella 44 ottelussa tehot 8+12. Armia on kovalla vauhdilla matkalla kohti uransa tehokkainta NHL-kautta. Toistaiseksi tehokkaimmalla kaudellaan Armia on tehnyt 30 tehopistettä.

Montrealin Patrik Laine sekä Dallasin Esa Lindell ja Miro Heiskanen jäivät ottelussa ilman tehopisteitä. Roope Hintz oli sivussa loukkaantumisen vuoksi.