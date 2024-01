Suomalaistähti valittiin neljättä kertaa maailman parhaaksi – "Dominoi kaikkialla"

– Tämän tittelin merkitys on nyt paljon henkilökohtaisempi. Minulla on ollut huonoa onnea loukkaantumisten kanssa. Päätin, että 2023 on minun vuoteni. On erityistä, että minut on nimetty maailman parhaaksi, Kauppi kommentoi Innebandymagazinetille.