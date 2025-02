Suomalaisottelija sai herkullisen viestin UFC:stä – karu arki valmistaa unelmaan: "Et kestäisi kahta päivää"

Suomen seuraavaksi UFC-tähdeksi hamuava Omran Chaaban, 24, kertoo olevansa jo erittäin lähellä maineikkaan vapaaottelupromootion portteja. Kunnianhimoiselle ottelijalle ei kuitenkaan riitä pelkkä UFC:hen pääsy, vaan hän haluaa olla paras.

– Siitä asti kun aloitin, olen aina halunnut olla maailman paras. Mua kiinnostaa vain olla UFC-mestari.

Välisarjassa (77 kg) otteleva Chaaban teki jo viime vuonna kotimaista lajihistoriaa osallistumalla ensimmäisenä suomalaisena UFC:n tosi-tv-ohjelmaan The Ultimate Fighteriin.

Kahdeksan ottelijan turnauksen voittajalle oli tarjolla UFC-sopimus, mutta Chaabanin tie katkesi välierävaiheeseen turnauksen voittanutta Ryan Loderia vastaan.

Chaaban palasi häkkiin puolitoista viikkoa sitten Helsingissä järjestetyn illan pääottelussa ja voitti brasilialaisen Felipe Alvesin D’Arce-kuristuksella ensimmäisessä erässä. Kyseessä oli Chaabanille koko ammattilaisuran ensimmäinen ottelu Suomessa.

– Tuntui, että olen kotona ja tiedän kaikki paikat. Kaikki oli helppoa. Sitten kun menin häkkiin ja näin, miten ihmiset ottivat minut vastaan, ajattelin omistavani koko häkin. Tuntui tosi hyvältä.

Sali on koti

Helsingin Roihuvuoresta ponnistava suomalais-libanonilainen Chaaban tavoittelee unelmaansa Dublinissa, Irlannissa. Hän kirjaimellisesti asuu Team KF:n salilla, jossa hän harjoittelee valmentajansa Chris Fieldsin alaisuudessa.

– Fakta on se, että jos haluaa kehittyä missä vain jutussa, pitää mennä parhaiden luokse. Ympäristön pitää olla sellainen, että valmentaja ja treenikaverit haluavat olla parhaita. Se ei voi olla vain treenaamista ja hauskanpitoa.

– Suomessa se ei ole mahdollista, ja sen takia lähdin ulkomaille. Olin amatööriurani lopussa, eikä minulla ollut vastaustajia, enkä pystynyt sparraamaan. Ajattelin, että voin jäädä Suomeen ja olla salini kingi ja Suomen kovin äijä tai sitten voin mennä ulkomaille ja olla oikeasti hyvä.

On sanomattakin selvää, että kun asuinpaikkana on sali, arki on kovaa.

– Mulla ei ole siellä mitään muuta kuin yksi juttu: treenaaminen. Syön, treenaan ja nukun. Ei mitään muuta. Vietän kaiken ajan salilla.

– Ihmiset sanovat, että tuo kuulostaa niin hyvältä. Sanon, että et kestäisi kahta päivää täällä.

Salilla on pieni huone, josta löytyvät sänky, jääkaappi ja mikro.

– Se on yksinkertaista elämää. Siellä on talvella kylmä, ja siellä on koko ajan ihmisiä. Kuudelta aamulla voi tulla joku treenaamaan, ja kuulen kaiken.

Chaabania tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä hän on täysin omistautunut unelmalleen olla maailman paras.

– Minulla on uskontoni, joka auttaa tosi paljon. Rukoilen, enkä mieti niin paljon muita asioita. Elän päivän kerrallaan. Loppujen lopuksi Jumala on kirjoittanut kaiken, mitä tulee käymään, ja minä luotan siihen.

Tämän lisäksi Chaaban vannnoo taustatiiminsä nimiin.

– Mulla on tosi hyvä valmentaja, ja olen todella kiitollinen hänestä. Kun menin Dubliniin, mulla ei ollut paljon mitään. Tutustuin Chrisiin, ja hän sanoi auttavansa kaikessa, mitä tarvitsen.

– Toinen, joka on auttanut paljon, on Marko Pihlajamäki. Tiimi on pieni, mutta olemme kuin perhe. Siinä ei ole kyse vain bisneksestä.

Kaksi voittoa riittää

Mutta bisneksestä puheen ollen.

UFC-unelma alkaa Chaabanin mukaan olla jo sen verran lähellä, että sen toteutumiseen riittää pari arvostetussa organisaatiossa otettua voittoa.

– Olemme olleet puheissa UFC:n kanssa. He ovat sanoneet olevansa todella kiinnostuneita ja haluavansa minut, ja että se on pari matsia, niin olen sisällä.

– Valmentajani sanoo aina, että olen UFC-valmis. Olen treenannut UFC-ottelijoiden kanssa. Tiedän, mitä pystyn tekemään siellä jo nyt 24-vuotiaana. Jos mun tiimi on varma siitä, mä olen varma siitä.