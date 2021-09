Suomalaisnainen väittää maksaneensa 25 000 dollaria poispääsystä al-Holin leiriltä – "Aishan" uskomaton matka Isis-alueelle ja takaisin

Al-Holin leiriltä palanneisiin suomalaisnaisiin liittyvän esiselvityksen lisäksi KRP on tutkinut kahden naisen osalta epäiltyä ihmiskaupparikosta. Ensimmäisen epäilyn osalta tutkinta päätettiin lopettaa, koska riittävää näyttöä rikoksesta ei löytynyt. Toinen on vielä käynnissä.

Kuukauden loma Turkkiin venähti

Halusi salata oleskelunsa Syyriassa viranomaisilta

Ja sitten mä sanoin mun äitille, että on semmoinen salakuljetus, mutta se maksaa tosi paljon. Ja mä pyysin rahaa mun äidiltä. Mun äiti sanoi, että hänellä ei ole niin paljon. Ja sitten mun äiti sanoi, hän tekee ihan mitä vain, että hän saa sen rahan. Joo. Elikkä mun matka on maksanut 25 000, melkein, 25 000 dollaria leiristä Istanbuliin asti.

Vaikea rajanylitys takaisin Turkkiin

Sitten mun äiti on ollut Turkissa ja sitten kun mun äiti on lähettänyt Syyriaan rahaa ja turkkilaiset on paljastaneet - - - Sanottiin, että hän on ollut niin kun yhteydessä terroristin kanssa. Mutta mun äitillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, kun lähettää se raha minulle, että mä pääsen leiristä pois. Elikkä nyt on kielto mun äidille mennä Turkkiin.