Suomalaislupaus jysäytti huippuajan! Suomen yleisurheilun huippunimet jäivät tilastossa taakse

Virjosen aika on ainakin toistaiseksi kovaa valuuttaa maailmanlaajuisessa vertailussa. Aika 13,36 nostaa hänet maailmantilastossa seitsemänneksi, kun kärjessä on Australian Delta Amidzovski ajalla 13,02. Lähin eurooppalainen haastaja on tässä vaiheessa kautta reilun kahden sekunnin kymmenyksen päässä – Tshekin Viktorie Janska on juossut 13,57.