Suomalaisilla ylivertainen etu ostaa asunto muihin euromaihin verrattuna

Suomi on perinteisesti ollut maa, jossa asunnon omistamista on arvostettu. Asuntoja ostetaan paljon ja se on hyvä tapa kasvattaa varallisuutta. Yleensä asunnon ostamiseen tarvitaan asuntolainaa, ja 29 prosentilla suomalaisista onkin asuntolainaa, kertoo VertaaEnsin.fi tiedotteessaan.