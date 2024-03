Suomalaishyppääjä latasi Salpausselällä kovaa tekstiä FIS-pomon suuntaan – "Turha selitellä tuollaisella"

– En tykännyt päätöksestä, että kilpailu siirrettiin aamuun. Jos kilpailu olisi ollut illalla, yleisöä olisi ollut enemmän. Hypätään silloin kuin käsketään, Rautionaho sanoi.



Naisten piti hypätä Lahdessa perjantai-iltana, joka olisi ollut hyvä näyttöpaikka vahvan kauden hypänneille Suomen naishyppääjille. Tammikuussa Puolassa keskeytetty miesten kilpailu siirrettiin Lahteen, mikä jyräsi naiset aamuun.



Kansainvälisen hiihtoliiton (FISin) mäkipomo Sandro Pertile perusteli logistisilla syillä sitä, miksi naisten kilpailu siirrettiin miesten kilpailun tieltä. Miehet hyppäävät Salpausselällä maailmancupia myös lauantaina ja sunnuntaina.



– Naisten kilpailu pitää saada hypättyä ennen kuin miesten ohjelma alkaa. Joukkueet käyttävät samoja voitelu- ja pukuhuonetiloja, Pertile kertoi helmikuun alussa STT:lle.



Rautioaho oli varovainen sanoissaan, mutta Kykkänen antoi palaa kunnolla.



– Fakta on se, että jos halutaan tasa-arvoa ja tuoda naisten mäkihyppyä esille, niin miehet hyppäisivät aamulla ja naiset illalla. Puhutaan miesten ylimääräisestä kilpailusta, joka ei ollut alun perin edes ohjelmassa. Se olisi pitänyt hypätä aamulla ja meidän kilpailumme illalla.



Konkarihyppääjä ei nielaissut Pertilen selitystä logistisista syistä.



– Nauroin, kun näin sen kommentin. Turha selitellä tuollaisella. Lahti ei ole ainoa paikka, jossa toimitaan näin. Jos miehet olisivat hypänneet aamulla, eivät he täällä illalla enää olisi olleet, kun me olisimme tulleet paikalle. Naurettava selitys.



Mäessä naiset hoitivat hommansa. Rautionaho oli viides ja Kykkänen 20:s. Maailmancupissa Rautionaho on yhdeksäntenä ja Kykkänen 23:ntena.



– Talvi on ollut suht tasainen. Välillä on ollut parempia päiviä, parhaimmillaan Garmisch-Partenkirchenissä yhdeksänneksi yltänyt Kykkänen sanoi.