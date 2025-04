Suomalaiset tilaavat koteihinsa hämmentäviä asioita – vain kaksi asiaa rajoittavat

Nykyisin kotiin voi tilata pikakuljetuksella vaikka kampaajan. Selvitimme kotiinkuljetusten markkinoita Suomessa.

Pikakuljetettavat tuotteet kasvattavat suosiotaan. Valikoima on laajentunut valtavasti viime vuosina. Viiden jälkeen -ohjelmassa selvitettiin, mitä kaikkea suomalaiset tilaavat pikakuljetuksena kotiin tänä vuonna.

Verkkokauppa.com:in tiedoissa esille nousi etenkin tietokoneiden oheislaitteet, puhelimet, verkkolaitteet, tietokoneiden komponentit sekä laturit ja kaapelit.

Woltin tilatuimpien listan kärjessä on ollut viime vuosina erilaiset seksivälineet ja esimerkiksi kissanhiekka.

Foodora-yhtiön toimitusjohtaja Einar Toivonen kertoo, että eräitä suosittuja kotiin tilattavia asioista ovat raskaustestit ja hiusvärit.

– Riippuen vähän maantieteellisestä sijainnista, sillä toisella puolella Suomea tilataan vähän vaaleampaa ja toisessa tummempaa hiusväriä.

Kaksi asiaa rajoittavat kotiinkuljetuksia

Foodoran Toivonen kertoo tilaavansa itsekin kotiin jo työnkin puolesta lähes päivittäin eri asioita.

– Lauantai on hyvin tyypillinen päivä tilata: saatan tilata aamiaisen ja lounaankin kotiin. Sitten iltapäivällä, kun pitäisi alkaa tehdä ruokaa, huomaan jonkun asian puuttuvan, niin tilaan tarvikkeet pikatoimituksella kotiin, Toivonen kertoo.

Hän toteaa, että lainsäädäntö ja tilattavan tuotteen fyysiset ominaisuudet, kuten tilauksen paino, asettavat rajoitukset sille, mitä on mahdollista tilata.

Alkoholin kotiinkuljetus jakaa mielipiteitä

Toivonen kertoo yhtiönsä kysyneen kuluttajiltaan, pitäisikö alkoholia voida toimittaa kotiinkuljetuksella.

– Noin 40 prosenttia oli sitä mieltä, että haluaisivat sitä tilata. Sitten on 40 prosenttia, jotka eivät halua. Selkeästi kysyntää on ja me nyt seuraamme, mitä viranomaiset tässä asiassa tekevät ja sitten katsomme, onko alkoholille puitteet kotiinkuljetukselle, Toivonen sanoo.

Foodora teetti hiljattain kuluttajatutkimuksen siitä, mitä asioita kuluttajat haluaisivat toimitettavan kotiin nimenomaan pikatoimituksena.

Kiinnostavimmaksi pikakuljetettavaksi palveluksi nousivat lääkkeet. Toisena oli kotiin tulevat palvelut. Myös teknologia-avusteiset palvelut ja käytännön apu arjessa kiinnostivat, sekä hiustenleikkuu kotona.

Toivonen kertoo, että hänen kotonaan oli hiljattain tilanne, jossa samaan aikaan kotiin tuli sekä siivouspalvelu että verhokankaiden valinnassa auttava henkilö.

– Ei tarvinnut lähteä kauppaan. He tulivat ja suunnittelivat ja nyt me odotamme toimitusta kotiin, Toivonen kertoo.

Kyselyssä nousi esille myös toive saada kokkien palveluita kotiin.

– Ei sitä oikeastaan rajoita muu kuin mielikuvitus ja ihmisten halukkuus ja kysyntä maksaa siitä palvelusta.

Tulevaisuuden palveluissa sijaintikaan ei aina ole este

Toivonen kertoo nykyisten palveluiden, kuten Uberin ja TripAdvisorin perustuvan luottamukselle.

– Asiakas voi antaa arvionsa palvelun tuottajasta. Hän näkee historiasta sen, kuinka hyvin hän on palvellut asiakasta. Sieltähän se luottamus nousee. Uskon, että samoilla elementeillä voidaan tällaisissa uusissakin palveluissa varmistaa, että palvelu on luotettavaa ja turvallista.

Toivonen kertoo, että alustataloudessa on mahdollista, että palvelun tarjoaja voi valita keikan, jonka haluaa itse ottaa vastaan.

– Eli hän voi myös kieltäytyä, jos tuntuu siltä, että tämä ei ole hänelle se oikea keikka, Toivonen sanoo.

Toivosen mukaan viiden vuoden sisällä Suomessakin dronet voivat kuljettaa pienemmät tilaukset myös kauemmaksi kaupungeista.

– Esimerkiksi Ruotsissa on käytössä dronet ja robotit, joskus tilauksia toimitetaan jopa vesijeteillä saaristoon.