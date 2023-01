Suomalaiset hurjassa vireessä NHL-kierroksella: Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen iskivät kahdesti mieheen, Eeli Tolvanen osui jälleen

Hattutempun iskeneen Patrik Laineen lisäksi maalinteossa onnistuivat kahdesti viimeistelleet Colorado Avalanchen Mikko Rantanen (2+0) ja Artturi Lehkonen (2+1) sekä maalin mieheen tehneet Seattle Krakenin Eeli Tolvanen , Florida Panthersin Aleksander Barkov , Detroit Red Wingsin Olli Määttä ja New Jersey Devilsin Erik Haula . Dallas Starsin Miro Heiskanen keräsi kaksi syöttöpistettä ja joukkuekaveri Esa Lindell , Carolina Hurricanesin Sebastian Aho sekä Nashville Predatorsin Juuso Pärssinen yhden syöttöpisteen mieheen. Suomalaismaalivahdeista 14 ottelun jättikierroksella tositoimissa olivat Red Wingsin Ville Husso (21 torjuntaa), Predatorsin Juuse Saros ( 28) ja Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkonen (38).

Rantanen komeassa pistevireessä

Rantanen on kerännyt tällä kaudella 41 ottelussaan 53 tehopistettä (29+24). Hän johtaa suomalaisten pistepörssiä ja on koko NHL:n pistepörssissä kärkikymmenikössä.



Seattle Krakenista tuli kautta aikain ensimmäinen NHL-joukkue, joka on napannut seitsemän perättäistä vierasvoittoa. Kraken voitti vieraissa Chicago Blackhawksin maalein 8–5.