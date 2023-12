Suomalaisen pääsarjan kulisseissa kuohuu – pelaajat vastarinnassa: "Naisilla shortsit voivat olla aika lyhyet"

Muutama viikko sitten sekä miesten että naisten sarjojen seuroja lähestyttiin muistutuksella yleistyneitä pitkiä pelihousuja koskien: käyttö on mahdollista vain terveydellisistä syistä, siis lääkärin luvalla.

MTV Urheilun tietojen mukaan tuore tiedote on aiheuttanut laajasti vastustusta liigapelaajien keskuudessa yli seurarajojen.

– Aivan järjetöntä. Suomessa niitä (pitkiä pelihousuja) käytetään pääosin käytännön syistä, koska halleissa on kylmä, Pitkänen sanoo.

"Puuttumiskynnys ylittynyt"

Perusteena pitkien housujen pannalle on ennen kaikkea peliasujen yhteneväinen ulkoasu.

– Siitä on annettu huomautuksia kapteeneille aiemmin. Puuttumiskynnys on nyt ylittynyt ja seurojen kautta on laitettu viestiä. Mikään ei ole sinänsä muuttunut, Virtanen sanoo.