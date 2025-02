Suomalaiselle sukkayhtiölle jättipotti: Tanskan puolustusvoimat totesi ylivoimaiseksi

Tanskan puolustusvoimilla nähdään pian suomalaisia merinovillasukkia.

Ylöjärvellä sijaitseva Sukkamestarit on saanut historiansa suurimman tilauksen Tanskan puolustusvoimilta, kun yhtiö solmi sopimuksen Tanskan puolustusvoimien kanssa.

Tiedotteen mukaan Sukkamestarit kirjoitti sopimuksen Tanskan puolustusvoimien kanssa tiistaina 4. helmikuuta. Kokonaisarvoltaan sopimus on vähintään 4 miljoonaa euroa ja jopa 750 000 paria merinovillasukkia.

Sukkamestareiden toimitusjohtaja Jussi Koskinen kertoo MTV Uutisille neljän vuoden sopimuksen olevan tehtaalle merkittävä.

– Kyllä tämä hienolta tuntuu, ei sitä voi kiistää. Tämä on meidän kaikkien aikojen isoin yksittäinen hankintasopimus ja pitkä kestoltaan. Tämä takaa töitä vuosiksi eteenpäin, Koskinen iloitsee

Hän kertoo, että käytännössä sopimus tarkoittaa 13,4 henkilötyövuoden työmäärää.

Kokonaisarvoltaan tuore sopimus on vähintään 4 miljoonaa euroa.Sukkamestarit Oy

Koskinen sanoo, että neulovien koneiden kapasiteetti riittää, mutta yhtiö aikoo nyt myös investoida sukkien pesulinjastoon. Normaalisti tuotteita ei esipestä, mutta tässä tapauksessa sukat vaativat esipesua. Lisäksi Koskinen toteaa, että sopimuksen myötä myös rekrytoinnin tarve lisääntyy.

– Konekapasiteetti riittää. Olemme investoineet viime vuosina todella paljon tuotantoon. Sen lisäksi heti ensi viikolla alamme rekrytoida. Tarvitsemme kahdesta neljään uutta henkilöä.

Tanskan puolustusvoimat järjesti laajan tarjouskilpailun sotilaskäyttöön tuleville sukille. Kilpailussa tuotteet testattiin perusteellisesti.

Sukkamestarit Oy osallistui kilpailuun teknisten merinosukkien tuotesarjalla, joka on kehitetty erityisesti sotilaskäyttöön. Sukkamestarien sukat menestyivät ylivoimaisesti sekä laboratoriotesteissä että kenttäolosuhteissa. Koskinen kertoo, että kilpailutuksessa painotettiin poikkeuksellisesti laatuun, eikä hintaan, vaikka Sukkamestareiden hinta oli toiseksi korkein.

– Kyllä tätä piti jonkun aikaa jännittää. Toki tässä painotus oli 70 % laadussa ja ainoastaan 30 % hinnassa, niin silloin tiedettiin, että kyllä suomalainen tuote on vahvoilla.

Koskinen iloitsee, että sukkia arvostetaan ja niiden tärkeys toimivassa ulkovarustautumisessa tiedostetaan. Koskinen paljastaa, että tuoretta sopimusta ei ole vielä juhlittu henkilökunnan kanssa.

– No varovasti vähän mansikkakakkua maistettiin, kun päätös tuli, mutta nyt kun sopimus on allekirjoitettu niin eiköhän tässä jotakin keksitä henkilökunnan kesken, Koskinen naurahtaa.

Ylöjärvellä sijaitseva Sukkamestarit Oy on Suomen johtava sukkavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1996 ja henkilöstöä yhtiöllä on 35.