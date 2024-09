Suomalainen tapa järkytti brittiläisen Joelin

Brittiläinen Joel Willans on luonut humoristista sisältöä sosiaaliseen mediaan suomalaisen kulttuurin erikoisuuksista ja saanut maailmanlaajuista huomiota. Willans on luonut monelle tutun Very Finnish Problems -sosiaalisen median tilin, jolla on yhteensä 1,3 miljoonaa seuraajaa eri alustoilla.