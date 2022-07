Suomalainen NHL-hyökkääjä joutui hakkerin uhriksi? Twitter-tilille alkoi ilmestyä poikkeavaa sisältöä

Haula on käyttänyt Twitter-tiliään harvakseltaan, sillä hänen viimeisin julkaisunsa on helmikuulta 2020. Tuolloin Floridaan kaupattu hyökkääjä kiitteli entistä seuraansa Carolina Hurricanesia ajastaan Raleigh'ssa.

Haula tuskin on päivityksen takana, sillä mies on kaikkea muuta kuin entinen kiekkoammattilainen. Hyökkääjän uusin työnantaja on New Jersey Devils, jonka riveihin hän siirtyi viime viikolla Bostonista. Vaihtokaupassa toiseen suuntaan siirtyi tshekkihyökkääjä Pavel Zacha.