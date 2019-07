Suomalainen, Ateenan lähellä toimiva kunnallispoliitikko juhli oman puolueensa Uuden demokratian voittoa Kreikassa - "Itse hyödynsin suomalaisuuttani, sillä kukapa ei tietäisi Suomen yhteiskunnan toimivuutta"

Uusi demokratia on kuin kokoomus

– Puolueen sisälle mahtuu niin konservatiivit kuin liberaalitkin. Uusi demokratia on lähes täydellinen vastakohta nyt vaalit hävinneelle vasemmistolaiselle Syrizalla vaikka Syriza tekikin talouden sopeutusohjelman toteuttamisen takia taloudellisesti oikeistolaista politiikkaa.

Veroprosentit korkealla Kreikassa

– Uskon, että nyt luvassa on varmaan politiikkaa, jolla pyritään saamaan talous polkkaistua käyntiin veronalennuksilla ja julkisilla investoinneilla sekä ulkomaisten sijoittajien houkuttelemisella maahan.

Kreikassa on Teemu Lehtisen mukaan tällä hetkellä yksi korkeimmista veroasteista Euroopassa.

– Palkansaajat ja eläkeläiset tuntevat veroasteen kyllä omissa nahoissaan. Yksityisyrittäjien vuotuisista veroista suurin osa maksetaan vuoden alussa ennen kuin tilillä on yhtään euroa ja tämä järjestelmä on yrittämistä, palkkaamista ja investointeja lannistava. Uudistukset talouden käyntiin saamiseksi on todella merkittävä tehtävä uudelle pääministerille Kyriakos Mitsotakisille.