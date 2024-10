Stubb ei ole koskaan tuntenut itseään näin pohjoismaiseksi – äityi liioittelemaan puheessaan: "No okei, suomi on hieman erilainen"

Presidentti Alexander Stubb puhui maanantaina Pohjoismaiden Berliinin-suurlähetystöjen 25-vuotisjuhlassa. Stubb on puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kaksipäiväisellä vierailulla Saksassa.

Hän kertoi yleisölle, että hänen äidinkielensä on ruotsi.

– Meillä on yhteinen historia, yhteinen kulttuuri ja yhteinen kieli. No okei, suomi on hieman erilainen, myönsi Stubb sävyltään kevyessä puheessaan.