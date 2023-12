Steve Ballmer kuittaa ex-työnantajaltaan miljardi dollaria vuodessa – tekemättä mitään

Microsoft on kertonut maksavansa osakkeistaan 75 dollarisenttiä kvartaalilta eli kolme dollaria vuodessa.

Viimeisimmän tiedon mukaan, joka kylläkin on peräisin vuodelta 2014, Ballmer omistaa yhteensä 333,2 miljoonaa Microsoftin osaketta.

Talousvuosi on kohdellut Ballmeria muutenkin hyvin. Maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon kuuluvan Ballmerin omaisuuden arvo on kasvanut vuoden alusta laskien peräti 44 miljardia dollaria, ja on nyt noin 130 miljardia, kertoo Bloomberg.