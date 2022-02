Steinmeier jatkaa Saksan liittopresidenttinä

Steinmeier nosti valintansa jälkeen pitämässään puheessa esille Ukrainan räjähdysherkän tilanteen. Hänen mukaansa syy itäisessä Euroopassa kehittyneeseen sodan uhkaan on Venäjä.

Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier valittiin liittopresidentiksi ensimmäisen kerran vuonna 2017. Liittopresidentin kausi on viisivuotinen. Tehtävä on pääosin seremoniallinen, ja maan todellinen johtaja on liittokansleri.