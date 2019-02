Sri Lankassa etsitään lehti-ilmoituksella pyöveleitä, joilta löytyy moraalia ja mielenlujuutta – palkka 184 euroa kuussa!

Sri Lankalla on alkanut erikoinen rekryprosessi, jossa etsitään kahta pyöveliä maan palvelukseen. Taustalla on presidentti Maithripala Sirisenan suunnitelma palauttaa maahan kuolemanrangaistus. Rangaistusta tullaan käyttämään erityisesti huumerikollisuuden kitkemiseen.

Valtion omistamassa sanomalehdessä Daily Newsissä julkaistun työilmoituksen mukaan hakijoilta vaaditaan 18–45 vuoden ikää, puhdasta rikosrekisteriä, "erinomaista moraalia", henkisiä valmiuksia ja mielenlujuutta. Lisäksi heidän on oltava Sri Lankan kansalaisia ja miespuolisia.

Palkkio henkistä kanttia vaativasta pestistä ei Suomen mittakaavassa ole hääppöinen. Kuukausipalkkaa pyöveleille maksetaan 36 310 rupiaa, eli noin 180 euroa. Summa on hieman enemmän, kuin valtion työntekijöille keskimääräisesti maksetaan.

Mallia haettu Filippiineiltä

Viimeisimmän kerran Sri Lankassa teloitettiin ihminen 43 vuotta sitten. Reutersin mukaan kuolemanrangaistuksen palauttamisen ajatus on lähtöisin Filippiineiltä, jossa presidentti Sirisena vieraili tammikuussa Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten vieraana. Duterte on julistanut huumeiden vastaisen sodan ja kiristänyt otteitaan huumekaupan kitkemiseksi. Kansainvälinen yhteisö on kritisoinut presidentin toimia esimerkiksi siksi, että poliisit ovat tappaneet myös viattomia sivullisia. Sirisena sen sijaan oli Duterten toimista vaikuttunut.