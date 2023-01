Spekulaatiot jylläävät – onko Miley Cyrusin uudessa kappaleessa lukuisia piiloviestejä laulajan eksälle?

Cyrusin Flowers-kappale julkaistiin Hemsworthin syntymäpäivänä 13. tammikuuta. Moni tarkkakuuloinen fani pisti merkille, että kappaleen kertosäkeen sanat vaikuttavat olevan "peilattu" laulaja Bruno Marsin When I Was Your Man -hitistä, jonka Hemsworth on huhujen mukaan aikoinaan omistanut Cyrusille.