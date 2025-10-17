Tapauksessa kuoli kaksi henkilöä.
Venäläinen varusmies on ampunut toisen varusmiehen viime yönä Moskovan alueella, kertovat muun muassa venäläiset Interfax sekä Moscow Times.
Kreml-myönteisen Izvestia-median mukaan surma tapahtui Moskovan lounasosissa Naro-Fominskin kaupunginosassa noin 80 kilometriä Moskovan keskusta-alueesta.
Ammuttu sotilas kuoli tapauksessa. Mediat kertovat, että myös ampuja olisi surmannut itsensä. Moscow Timesin mukaan huhutaan, että tapauksessa olisi myös loukkaantuneita.
Venäläismedioiden mukaan motiivia ei vielä tiedetä, kuten myöskään varusmiesten sotilasarvoja.