Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth linjasi torstaina, että satojen lakota-intiaanien niin sanottuun Wounded Kneen verilöylyyn osallistuneet 20 sotilasta ovat urhollisuusmitalinsa ansainneet.
Hegseth ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla.
Jos julkaisu einäy, voit katsoa sen täältä.
– Tämä päätös on lopullinen. Heidän paikkansa historiassa on varmistunut, hän kirjoitti sen ohessa.
Satoja intiaaneja tapettiin
Wounded Kneen verilöylyllä tarkoitetaan joulukuussa 1890 Etelä-Dakotan Pine Ridgen intiaanireservaatissa lähellä Wounded Knee -puroa tapahtunutta joukkosurmaa, jossa Yhdysvaltain armeija tappoi arviolta 250 alkuperäiskansojen jäsentä lakota sioux -heimosta, myös lapsia ja naisia.
Kunnianmitalit myönnettiin 20:lle 7. ratsuväkirykmentin sotilaalle. Heidän palkintoperusteissaan mainitaan muun muassa urheus sekä toverien pelastaminen.
– Teemme selväksi, että (sotilaat) ansaitsevat nuo mitalit, Hegseth sanoi videolla.
– Heidän paikkansa kansamme historiassa ei ole enää kiistanalainen.
Vuonna 1990 kongressi esitti anteeksipyynnön Wounded Kneessä surmattujen jälkeläisille, mutta ei peruuttanut mitaleja.
Hegsethin edeltäjä, demokraattien Lloyd Austin, määräsi mitalien uudelleenarvioinnin vuonna 2024 kongressin suosituksen perusteella. AP:n mukaan tämä heijasti joidenkin lainsäätäjien pyrkimyksiä peruuttaa mitalit niiltä, jotka osallistuivat joukkomurhaan.
Hegsethin mukaan Austinin määräämä arviointipaneeli ”päätyi siihen, että nämä urheat sotilaat saavat oikeutetusti pitää mitalinsa teoistaan”. Puolustusministerin toimistosta ei kuitenkaan osattu sanoa, julkaistaanko videolla viitattu raportti julkisesti.