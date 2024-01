Sointu Borg jakoi rehellisen kuvaparin itsestään – muistuttaa tärkeästä asiasta: "Kuvat otettu 24 tunnin sisällä"

Yrittäjä, puhuja ja mediapersoona Sointu Borg muistuttaa seuraajiaan tärkeästä asiasta. Hän julkaisi itsestään kuvan, jossa hän meikattuna Kultainen Venla -gaalan lookiaan varten. Toinen kuva on otettu 24 tuntia tämän jälkeen.

– Sama pärstä, kuvat otettu 24 tunnin sisällä. Ammattimeikkaaja tekee ihmeitä. Kelatkaa, että ulkomailla joidenkin glam-tiimeihin kuuluu KYMMENIÄ ihmisiä! Älkääpä siis antako internetin huijata teitä. En ole mielestäni mitenkään epäviehättävä jälkimmäisessä. Halusin vaan näyttää kontrastin. Jokainen on mersu 100-prosenttisen naturaalina! Borg kirjoittaa.

– Ihanaa, että tuodaan tätä realismia myös isojen vaikuttajien puolesta! Toisessa kuvassa kuvakulma ja muu tietysti hitusen erilainen, mutta on tärkeää, että tuodaan esille just sitä että me lähes kaikki näytetään aika tavallisilta ilman suurempaa tälläytymistä! yksi seuraaja kommentoi.