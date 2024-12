Sofia Virran yllä nähtiin tuunattuna hänen parin vuoden takainen Linnan juhlien pukunsa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta saapui itsenäisyyspäivän vastaanotolle vaaleassa, kimaltelevassa ja mustin yksityiskohdin varustetussa puvussa. Sama puku nähtiin Virran yllä myös vuoden 2022 Linnan juhlissa, mutta ilman mustia yksityiskohtia.

Virta kertoi MTV Uutisille Presidentinlinnan portailla, että edelliskerralla puku kuvasti tyttömäisyyttä ja ylpeyttä naiseudesta. Pukuun tänä vuonna lisätyt, mustat yksityiskohdat kuvaavat puolestaan synkkää aihetta.

– Nyt yhdistin pukuun toisen minulle tärkeän teeman, eli lähisuhdeväkivallan. Mustilla yksityiskohdilla haluttiin lisätä sitä, että todellisuudessa kukaan ei tiedä, mitä toiset käyvät läpi, hän kertoi.

– Tässä maassa aika monen naisen elämää värittävät synkällä tavalla koettu väkivalta tai sen uhka, häirintä, vihapuhe tai tämän tyyppiset asiat. Halusin muistuttaa, että sille täytyy tehdä paljon, hän jatkoi.

Puku kuitenkin myös säihkyy, ja se kuvastaa Virralle voimaa ja valoa.

– Toivon, että se toisi toivoa jollekin, jolla ei ole tänään turvallista kotona. Sieltä voi päästä pois ja jälleen loistaa. Tiedän siitä surullisen paljon, hän sanoi.

Sofia Virran puvun suunnitteli Saara Kuusjärvi.

Virta kertoi saapuneensa juhlistamaan itsenäistä Suomea kiitollisin mielin. Hän huomautti, etteivät itsenäisyys ja rauha ole itsestäänselviä asioita.

Samalla Virta kuitenkin sanoi olevansa myös raskain mielin.

– Tiedän, että tosi moni lapsi, nuori ja perhe elää tänäänkin aikamoisessa tiukkuudessa. Kaikilla ei ole edes iltapalaa, jota syödä. Totta kai on ristiriitaista, että kun tulen itse siitä taustasta ja olen tehnyt töitä lastensuojelussa ja nyt olen täällä kaiken glamourin ja loiston keskellä. Mieleni on heidän puolestaan raskas, joille tänäänkin arki ja juhla on tosi vaikeaa.

Yllä olevalta videolta näet koko haastattelun, jossa Virta muun muassa kertoo, mitä haluaa sanoa niille, joilla on juuri nyt vaikeaa.