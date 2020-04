Sodankylän ennätyshanki on niin paksu, etteivät asukkaat tiedä, mihin sitä kolaisi – Pekka toivoo, että nurmi tulee joskus esiin: "Muuten huolestuttaa, että tämä on jääkausi"

Pohjoisessa lunta on puolestaan riittänyt senkin edestä ja riittää edelleen. Lumensyvyysennätyksiä on rikottu viimepäivinä useilla eri mittauspisteillä. Esimerkiksi Sodankylän Tähtelässä tehtiin tänään aamulla paikkakuntakohtainen ennätys, kun lumensyvyydeksi mitattiin 128 senttiä.

– Lunta on tullut nyt vissiin pääsiäisen pyhät, että vaikka se on kymmenen senttiä kasvanut, mutta kaiken kaikkiaan varmaan 30 senttiä, en valehtele kyllä. Erilaisissa muodoissa: kuivaa ja tuiskuavaa ja märkää ja nuoskaa ja kaikkea mahdollista, Heikkinen kertoo.

Heikkisen mukaan kaupungin keskustassa lumi on muodostanut jo näköesteitä liikenteelle ja ihmisillä on pihoillaan ongelmana, mihin kaiken lumen kolaa.

Heikkinen kertoo, että ainahan talvisin Sodankylässä lunta on ollut, mutta tänä vuonna sitä on tullut poikkeuksellisen paljon.

– Pääosin hallitsevaa on ollut jatkuva lumen tulo. Pakkasjaksoja meillä ei oikein ollut. Kyllä se siellä neljänkymmenen kieppeillä kävi, mutta ei semmoista perinteistä, niin kuin meillä oli silloin 20 vuotta sitten, että oli se viikko siellä viidenkymmenen kieppeillä. Mutta lunta sen sijaan, sitä on piisannut kyllä.

Tällä hetkellä Sodankylässä lämpötila on nollan tuntumassa. Tästäkin voi Heikkisen mukaan ottaa ilon ja hyödyn irti.

– Nyt on taas sellainen hyvä kuntokuuri. Jos haluaa tehdä lumitöitä, niin nyt on pikkuisen tuommoista märkää ja painavampaa versiota. Että ei haittaa vaikka kuntosalit ois kiinni, täällä nimittäin tätä luonnonjumppaa kyllä on piisannut.