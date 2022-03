SM-liigavalmentaja ärsyyntyi, kun ihmiset onnittelivat mestaruudesta – luopui nuoruuden unelmatyöstä: ”Ajattelin, että kaikki ei ole kohdallaan”

Tätä hetkeä valmentajat tavoittelevat. Tässä on kovan työn tulos, kaiken täyttymys, voitonriemu. Hetki, jonka eteen on vuodatettu tuskanhikeä, pidetty pitkiä videopalavereita ja vietetty unettomia öitä.

Askarteluhommat saivat jäädä

Mitä tapahtuu, kun valmentaja kääntää selän?

Nieminen istuu kauppakeskus Myllyssä sijaitsevassa ruokaravintolassa ja kertaa valmennusuraansa. Vaikka kaikki on nyt taakse jäänyttä elämää ja nuoruuden isosta haaveesta ei kasvanutkaan elinikäistä ammattia, puheesta on vaikea löytää katkeruutta.

– Lajin ja seuran harjoittelukulttuuri oli perustunut vahvaan valvontaan ja kontrolliin, jolloin pelaajille rakentui kuva, että he harjoittelevat valmentajan takia. Halusin nähdä asian niin, että sillä on merkitystä, mitä tapahtuu kun valmentaja kääntää selkänsä. Kun pelaaja oivaltaa ja syttyy itse tiettyihin asioin, silloin oppimista on päässyt syntymään.